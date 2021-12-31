Банк Кредит Дніпро за липень показав 40 мільйонів збитків

Банк Кредит Дніпро офіційно заявив про збільшення збитків. Фінансова установа, яке раніше належало Пінчуку вказало в балансі збитків за липень суму майже в 40 мільйонів гривень.
У держреєстрі кінцевим власником банку Кредит Дніпро вказано власник і президент групи DCH Олександр Ярославський, який недавно придбав фінустанова у мільярдера Віктора Пінчука.
Надаючи згоду на зміну власника фінустанови, Нацбанк зазначив, що «заявник [А. Ярославський] зобов'язався надавати банку повну фінансову підтримку для забезпечення належного фінансового стану ».
Станом на 1 серпня Кредит Дніпро декларував показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на рівні 15,63% (вимога НБУ - не менше 10%).
Раніше Національний банк України поділився даними про прибутки та збитки українських банків на перші шість місяців 2020 року. Так, за первое полугодие наибольшее количество прибыли задекларировали:
- ПриватБанк — 14 млрд грн
- Ощадбанк — 3,6 млрд грн
- Райффайзен Банк Аваль — 2,07 млрд грн
- ПУМБ — 1,25 млрд грн
- Ситибанк — 673 млн грн
- Укрсиббанк — 665 млн грн
- ОТП Банк — 589 млн грн
- Альфа-Банк — 462 млн грн
- Укргазбанк — 437 млн грн
- Креди Агриколь — 396 млн грн
С наибольшими убытками за шесть месяцев столкнулись:
- Укрэксимбанк (-1,9 млрд грн)
- Проминвестбанк (-219 млн грн)
- Кредит Днепр (-148 млн грн)
- Правэкс Банк (-79 млн грн)
- БТА Банк (-43 млн грн)
- Аркада (-9,75 млн грн)
- Форвард (-9,5 млн грн)
- Юнекс Банк (-8,3 млн грн)
- АП Банк (-7,5 млн грн)
- УБРР (-6 млн грн)
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