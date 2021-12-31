Банк Кредит Дніпро за липень показав 40 мільйонів збитків

11:42 19 серпень Київ, Україна

Банк Кредит Дніпро офіційно заявив про збільшення збитків. Фінансова установа, яке раніше належало Пінчуку вказало в балансі збитків за липень суму майже в 40 мільйонів гривень.

У держреєстрі кінцевим власником банку Кредит Дніпро вказано власник і президент групи DCH Олександр Ярославський, який недавно придбав фінустанова у мільярдера Віктора Пінчука.

Фото: Убыточное предприятие – банк Кредит Днепр после смены владельца идет на дно

Надаючи згоду на зміну власника фінустанови, Нацбанк зазначив, що «заявник [А. Ярославський] зобов'язався надавати банку повну фінансову підтримку для забезпечення належного фінансового стану ».

Станом на 1 серпня Кредит Дніпро декларував показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на рівні 15,63% (вимога НБУ - не менше 10%).

Фото: Убыточное предприятие – банк Кредит Днепр после смены владельца идет на дно

Раніше Національний банк України поділився даними про прибутки та збитки українських банків на перші шість місяців 2020 року. Так, за первое полугодие наибольшее количество прибыли задекларировали:

  1. ПриватБанк — 14 млрд грн
  2. Ощадбанк — 3,6 млрд грн
  3. Райффайзен Банк Аваль — 2,07 млрд грн
  4. ПУМБ — 1,25 млрд грн
  5. Ситибанк — 673 млн грн
  6. Укрсиббанк — 665 млн грн
  7. ОТП Банк — 589 млн грн
  8. Альфа-Банк — 462 млн грн
  9. Укргазбанк — 437 млн грн
  10. Креди Агриколь — 396 млн грн

С наибольшими убытками за шесть месяцев столкнулись:

  1. Укрэксимбанк (-1,9 млрд грн)
  2. Проминвестбанк (-219 млн грн)
  3. Кредит Днепр (-148 млн грн)
  4. Правэкс Банк (-79 млн грн)
  5. БТА Банк (-43 млн грн)
  6. Аркада (-9,75 млн грн)
  7. Форвард (-9,5 млн грн)
  8. Юнекс Банк (-8,3 млн грн)
  9. АП Банк (-7,5 млн грн)
  10. УБРР (-6 млн грн) 