Банк Кредит Дніпро за липень показав 40 мільйонів збитків

11:42 19 серпень Київ, Україна

Банк Кредит Дніпро офіційно заявив про збільшення збитків. Фінансова установа, яке раніше належало Пінчуку вказало в балансі збитків за липень суму майже в 40 мільйонів гривень.

У держреєстрі кінцевим власником банку Кредит Дніпро вказано власник і президент групи DCH Олександр Ярославський, який недавно придбав фінустанова у мільярдера Віктора Пінчука.

Надаючи згоду на зміну власника фінустанови, Нацбанк зазначив, що «заявник [А. Ярославський] зобов'язався надавати банку повну фінансову підтримку для забезпечення належного фінансового стану ».

Станом на 1 серпня Кредит Дніпро декларував показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на рівні 15,63% (вимога НБУ - не менше 10%).

Раніше Національний банк України поділився даними про прибутки та збитки українських банків на перші шість місяців 2020 року. Так, за первое полугодие наибольшее количество прибыли задекларировали:

ПриватБанк — 14 млрд грн Ощадбанк — 3,6 млрд грн Райффайзен Банк Аваль — 2,07 млрд грн ПУМБ — 1,25 млрд грн Ситибанк — 673 млн грн Укрсиббанк — 665 млн грн ОТП Банк — 589 млн грн Альфа-Банк — 462 млн грн Укргазбанк — 437 млн грн Креди Агриколь — 396 млн грн

С наибольшими убытками за шесть месяцев столкнулись: