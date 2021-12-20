Банани дешевше абрикосів - що формує ціну на ринку?

12:53 09 липень Київ, Україна

На початку червня аналітики плодоовочевого ринку заявили: найбільш дешевими і доступними фруктами цього літа на українських ринках і в супермаркетах є привезені з-за далеких морів імпортні банани.Не традиційні мелітопольська черешня, миколаївські абрикоси і одеські персики, яким наші ринки вже рясніють в цей час , і які в звичайні роки по кишені кожному українцю, а імпортні банани!

Невже на родючій українській землі в цьому році нічого не виросло? Або у всьому винні пандемія коронавируса і світова економічна криза?

Виявляється, подорожчання кожного з улюблених і дітьми, і дорослими літніх фруктів пояснюється своїми факторами. абрикоси. Ще в березні експерти попереджали, що з кісточковими культурами в цьому році буде туго.Весенніе заморозки знищили значну частину врожаю абрикос, викликали затримки в розвитку плодів і запізнення врожаю приблизно на півмісяця.

Тому Україна заздалегідь збільшила закупівлі цих фруктів в Туреччині та Іспанії, щоб влітку на наших столах були хоча б імпортні абрикоси. Середні ціни на них - близько шістдесяти гривень за кілограм. Вартість же вітчизняних абрикосів поки залежить від щедрості тих рідкісних щасливчиків, яким вдалося зберегти на гілках кілька фруктів.

Персики. Персикові сади в Україні менше постраждали від заморозків, так як більшість з них розташовані в південних регіонах і дерева цвіли трохи пізніше, ніж абрикоси. Уже в кінці червня одеські фермери почали збирати перший урожай фруктів. Ціна на них більш ніж на третину вища за минулорічну. Так що поки перевага мають імпортні персики, які супермаркети розпродають по знижкам від тридцяти п'яти гривень за кіло.

черешня. Ціни на черешню в цьому році б'ють всі рекорди. І хоча на початку липня ягода значно подешевшала в порівнянні з червнем, все одно, 60-80 гривень за кілограм черешні для України - чимало. Експерти пов'язують це з загибеллю частини врожаю через весняні заморозки. Але варто зазначити, що основний канал збуту черешні в нашій країні - це продовольчі ринки, які через жорсткий карантин не працювали більше двох місяців. Тому продавці не приховують, що завищують ціни, намагаючись відшкодувати збитки за тривалий простій.

Яблука. Хоча яблука не є традиційним для липня фруктом, їх історія стоїть згадки. У розпал пандемії коронавируса в березні-квітні яблука з України та Європи масово імпортував Китай. У свою чергу, українці на карантині для підвищення імунітету стали купувати більше яблук, так як ще навесні вони були одними з найдоступніших фруктів.

Також фахівці плодоовочевого ринку відзначають подорожчання місцевої малини на 87 відсотків, лохини на 16 відсотків, кавунів - в половину.

Всілякі економічні та погодні фактори влітку 2020 року збіглися таким чином, що фруктова корзина з вітчизняних садів українцям обходиться дорожче кілограма м'яса. При цьому екзотичні манго хорошої якості можна знайти за все за тридцять гривень кілограм, банани коштують ще дешевше - в середньому двадцять сім гривень, а кокоси і зовсім стоять близько шістнадцяти гривень за штуку, як і рік тому. Ніби ми живемо в тропічній країні!

Насправді банани залишаються стабільно дешевими як в Україні, так і в усьому світі з дуже простих причин. Плантації цих фруктів в країнах-лідерах з виробництва (Еквадор, Бразилія, Філіппіни) величезні, робоча сила - дешева, витрати на вирощування за рахунок спекотного клімату - мінімальні. А наближеність до морських портів і високий попит у всіх країнах світу робить логістику бананів неймовірно дешевої.

За оцінками Української плодоовочевої асоціації, споживання бананів жителями нашої країни перевищує шість кілограм на людину в рік і становить вже більше половини від обсягу споживання яблук. А розмір ринку бананів в Україні і зовсім вже майже в два рази більше, ніж ринку свіжих яблук.

Проте очевидно, що вирощування та споживання яблук та інших місцевих фруктів в Україні не зникне незважаючи на дорожнечу. 2020 рік став складним роком, в якому вітчизняний плодоовочевий бізнес програв імпорту. Але з іншого боку, можливо, варто розглядати це як шанс українським садівникам побачити для себе нові можливості, а нам всім в цих умовах доведеться урізноманітнити свій літній раціон нотками екзотики.

Даєш манго і кокос на кожен український стіл!