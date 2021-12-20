«Азовсталь» пройшов сертифікацію в двох органах - подробиці

Пресслужба ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" опублікувала інформацію про те, як підприємство пройшло два аудити, спрямованих на продовження сертифікації. Меткомбінат, що входить до групи «Метінвест», потребував двох сертифікатів - для поставки продукції в Молдову і для поставки сталі в суднобудівній сфері.

Відзначається, що з січня 2021 року, згідно з постановою Республіки Молдова, весь експортований металопрокат повинен проводитися по євронормах і супроводжуватися сертифікатом відповідності, виданим уповноваженим в Молдові сертифікаційним органом.

"Представники SRL. Сertmatcon провели аудит на меткомбінаті "Азовсталь", що підтвердило збереження присутності металопрокату на ринку Молдови", - відзначили на меткомбінаті.

Зокрема, щоб оцінити управління технологічними процесами на меткомбінаті, аудитори пройшли по всьому ланцюжку виробництва продукції в товстолистовому цеху, а також ознайомилися з методами перевірки якості металопрокату. Представники сертифікаційної компанії оглянули обладнання та перевірили документацію на виробництво металу і системи менеджменту якості.

Ще один сертифікаційний аудит провели представники Класифікаційного товариства American Bureu of Shipping з метою ресертифікації меткомбінату як виробника безперервнолитих слябів і листового прокату для суднобудування за Правилами ABS. Цього разу аудит включав документарну перевірку відповідності технології виробництва судосталі вимогам ABS і участь в сертифікаційних випробуваннях судосталі в цеху механічних випробувань.

Отриманий сертифікат від Американського Бюро Судноплавства буде дійсний до 2026 року.