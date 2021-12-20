«Азовгаз» програв суд і повинен виплатити 279 млн грн

Господарський суд Донецької області на засіданні 23 березня поточного року розглянув і виніс вердикт за позовом "Нафтогазу" до ТОВ "Азовгаз". Справа №905/1965/20 обернулася на користь «Нафтогазу». Тепер відповідач повинен виплатити 279 млн грн заборгованості за газ.

За даними держреєстру, засновником ТОВ "Азовгаз" є ВАТ "Маріупольгаз", кінцевим бенефіціаром якого зазначений Іван Фоміченко. У той самий час ЗМІ пов'язували ТОВ "Азовгаз" в т.ч. з Олегом Іванющенком.

За даними "Нафтогазу", на 30.03.2021 заборгованість його контрагентів за газ склала 90,9 млрд грн, в т.ч. регіональних газопостачальних підприємств - 23,6 млрд грн.