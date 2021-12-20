АЗК Glusco можуть продати - причини

Власник мережі заправних станцій АЗК Glusco - Нісан Моїсеєв веде переговори про продаж свого бізнесу. Основною причиною є фіскальний тиск. Інформацію журналістам надав власник Wexler Group Петро Белз.

Так, на питання журналістів, чи розглядає ще Моїсеєв можливість продажу мережі Glusco, Белз відповів: "Так, такі плани у нього є. Ведуться переговори". При цьому, судячи з риторики топменеджера, сама група Wexler не зацікавлена в придбанні активу.

"Хочете, щоб мене Медведчуком забили прямо під землю? Я не розумію, що буде завтра в Україні. Звичайно, бажання і амбіції є, але треба мати розуміння політичної ситуації в нашій країні", - прокоментував він.

Белз зазначив, що зараз складно оцінити вартість мережі Glusco, проти якої порушено кримінальні справи. Також, за його словами, компанія має кредити.

Нагадаємо, 11 березня СБУ спільно з фіскальною службою блокували роботу компанії "Глуск Україна", що управляє однією з найбільших мереж автозаправних станцій, що належать Proton Energy Group SA. На сьогодні тільки на 88 з 105 АЗК Glusco можна придбати автомобільний газ і супутні товари. Відпускання ДП і бензинів залишається заблокованим.