Азартні ігри в Україні

19:32 22 липня Київ, Україна





"Інформація про незаконну діяльність спрямовується в правоохоронні органи для досудового розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст.203-2 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.



У комісії додають, що після звернення КРАІЛ, трьома постановами суду накладено арешт на майнові права інтелектуальної власності та заблокований доступ до 594 вебсайтів, які надавали доступ до азартних ігор без ліцензії.



Також, за наданою КРАІЛ інформацією, Нац. поліція провела низку обшуків в незаконних



16 січня 2020 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про азартні ігри в першому читанні. До документа було подано близько 3000 поправок. 14 липня закон був прийнятий. 11 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про азартні ігри. 23 вересня 2020 року створений регулятор на гральному ринку - Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей. 2 лютого 2021 Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала першу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в мережі Інтернет. Україна, як і раніше, потопає в нелегальному гральному бізнесі! Так, мова йде про понад 1000 інтернет-сайтів та більше сотні наземних закладів, які організовують азартні ігри без відповідних дозволів. Про це повідомляє пресслужба КРАІЛ."Інформація про незаконну діяльність спрямовується в правоохоронні органи для досудового розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст.203-2 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.У комісії додають, що після звернення КРАІЛ, трьома постановами суду накладено арешт на майнові права інтелектуальної власності та заблокований доступ до 594 вебсайтів, які надавали доступ до азартних ігор без ліцензії.Також, за наданою КРАІЛ інформацією, Нац. поліція провела низку обшуків в незаконних казино , залах ігрових автоматів і букмекерських конторах. Вилучена ігрова техніка, інтернет-обладнання та внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.16 січня 2020 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про азартні ігри в першому читанні. До документа було подано близько 3000 поправок. 14 липня закон був прийнятий. 11 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про азартні ігри. 23 вересня 2020 року створений регулятор на гральному ринку - Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей. 2 лютого 2021 Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала першу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в мережі Інтернет.



9 липня 2021 року КРАІЛ ввела реєстр осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.