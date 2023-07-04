«Автострой» і «Укравтодор» фігурують в шахрайстві

Незважаючи на проведення розслідування щодо перевищення рівня розтрат, «Автострой» продовжує отримувати тендерні замовлення на здійснення робіт. Так, на утримання доріг в найближчі 2 роки компанія отримала від «Укравтодор» 2,5 млрд гривень.

Відомо, що спочатку взяти участь у торгах виявили бажання ще 3 фірми: «Автомагістраль-Південь», «Онур Конструкціон» і «Миколаївстройцентр». І останніх двох до торгів не допустили - через недоліки в тендерній документації. В результаті аукціон пройшов при мінімальній конкуренції «Автомагістралі-Південь» з «Автострой». До того ж ціна підряду зменшилася від очікуваної вартості всього на 2%. Не менш цікавим фактом є і те, що укравтодорівці не оприлюднювали в «Прозорро» вартість основних будівельних матеріалів.

Як відомо, компанії «Автострой» і «Автомагістраль-Південь» пов'язують стали господарські відносини: протягом 2019-2020 років «Автострой», як субпідрядник, виконував роботи на об'єктах «Автомагістралі-Південь», отримавши від останньої 176,38 млн гривень і заплативши їй назад за послуги генпідряду 1,38 млн гривень.

А в минулому році компанія «Автострой» отримала тендерів на 219 млн гривень: з них 17 підрядів на замовлення «Агентства місцевих доріг Полтавської області», яке, як відомо, фігурує в кримінальному провадженні за ознаками привласнення та розтрати майна. І свідком у справі проходить той самий директор «Автостроя» Віктор Гнєздилов, на якого ВАКС наклав штраф за дворазову неявку на допит НАБУ.

Під час перевірки з'ясувалося: агентство прийняло проєктно-кошторисну документацію на ремонт дороги вартістю майже 29 млн гривень, зокрема, розроблену «Автострой». При цьому вона не відповідала умовам договорів. Та й взагалі, було встановлено завищення вартості робіт.