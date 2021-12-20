Автомобільний концерн Fiat Chrysler зазнає великих збитків

Світова пандемія короновіруса привела до великого кризи, яка торкнулася всі види виробничої діяльності - від дрібних підприємців до найбільших компаній. Особливо постраждали великі компанії-перевізники та автомобільні компанії. Так, чистий збиток в € 1,048 млрд отримав за підсумками другого кварталу цього року італо-американський автомобільний концерн Fiat Chrysler.

Виручка концерну скоротив на 56% в порівнянні з тим же періодом 2019 року, до € 11,7 млрд в результаті карантину, оголошеного в різних країнах через епідемію коронавируса, яка призвела до зниження попиту.

Скоригований збиток до процентних і податкових виплат у минулому кварталі склав € 928 млн у порівнянні з € 1,527 млрд у другому кварталі 2019 року.

Показник був негативним у всіх регіонах, крім Північної Америки, де зафіксований прибуток € 39 млн у порівнянні з € 1,565 млрд роком раніше.

Попит в США перевершив очікування і концерн збільшив частку на американському роздрібному ринку в минулому кварталі, відзначається в повідомленні.

Глобальні продажі FCA в минулому кварталі впали на 63%, до 424 000 автомобілів.

При цьому всі заводи FCA в Північній Америці, Латинській Америці і азіатсько-тихоокеанському регіоні повернулися до докоронавірусному режиму роботи.

Як повідомлялося, американська аерокосмічна корпорація Boeing за підсумками другого кварталу 2020 року одержала чистий збиток $ 2,4 млрд.