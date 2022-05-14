Автоматичне відімкнення першого енергоблока сталося на Рівненській АЕС

В Україні з особливою увагою ставляться до безпеки роботи атомних електростанцій. Робота автоматичного захисту в будь-якій позаштатній ситуації забезпечує повну безпеку і своєчасну зупинку роботи енергоблоку.
Як стало відомо, сьогодні вночі спрацювало автоматичне відімкнення від мережі енергоблоку №1 Рівненської АЕС. За повідомленням пресслужби Енергоатому, аварійне відімкнення блоку спрацювало через відімкнення турбін блоку.
Відзначається, що радіаційний, протипожежний і екологічний стан на АЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах чинних норм.
На цей момент на Рівненській АЕС працює енергоблок №2. Енергоблоки №3 і №4 знаходяться на плановому ремонті.
Буквально напередодні Державна інспекція ядерного регулювання підтвердила готовність першого блоку Рівненської АЕС працювати до 2030 року.
На цьому тижні в фінському місті Олкілуото на атомній електростанції сталася аварійна ситуація, в результаті чого відімкнувся другий енергоблок АЕС.
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