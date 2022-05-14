Автоматичне відімкнення першого енергоблока сталося на Рівненській АЕС

15:56 12 грудня Київ, Україна

В Україні з особливою увагою ставляться до безпеки роботи атомних електростанцій. Робота автоматичного захисту в будь-якій позаштатній ситуації забезпечує повну безпеку і своєчасну зупинку роботи енергоблоку.

Як стало відомо, сьогодні вночі спрацювало автоматичне відімкнення від мережі енергоблоку №1 Рівненської АЕС. За повідомленням пресслужби Енергоатому, аварійне відімкнення блоку спрацювало через відімкнення турбін блоку.

"12 о 1:43 енергоблок №1 Рівненської АЕС був відімкнений від мережі. Відімкнення відбулося в результаті спрацьовування автоматичного захисту за фактом відімкнення турбін блоку. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Зараз причина відімкнення енергоблоку №1 з'ясовується", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що радіаційний, протипожежний і екологічний стан на АЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах чинних норм.

На цей момент на Рівненській АЕС працює енергоблок №2. Енергоблоки №3 і №4 знаходяться на плановому ремонті.

Буквально напередодні Державна інспекція ядерного регулювання підтвердила готовність першого блоку Рівненської АЕС працювати до 2030 року.

На цьому тижні в фінському місті Олкілуото на атомній електростанції сталася аварійна ситуація, в результаті чого відімкнувся другий енергоблок АЕС.