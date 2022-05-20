Автобуси Mercedes будуть виробляти на ЗАЗ

Автобуси марки Mercedes будуть виробляти в Україні, а саме на Запорізькому автомобілебудівному заводі (ЗАЗ).
Перша дослідно-промислова партія буде випущена у вересні цього року, серійне виробництво запустять з 2022 року.
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) готується почати в 2022 році серійне виробництво автобусів під маркою Mercedes. Про це інформує Радіо Свобода з посиланням на корпорацію УкрАВТО, до складу якої входить ЗАЗ.
Відзначається, що автобус ЗАЗ А09 є повністю українською розробкою, спроєктованою заводськими інженерами за допомогою рекомендацій компанії Mercedes "для виробників автобусів з використанням двигуна, коробки передач і задньої підвіски Mercedes".
"Виконання цих рекомендацій дозволяє після проходження аудиту конструкції і виробництва отримати дозвіл на установку логотипу Mercedes на вироблений автобус", - відзначили в УкрАВТО.
Так, згідно з проєктом, транспортний засіб розрахований на 36 пасажирів і призначений для міжміських перевезень. Поки в планах виробництво таких автобусів тільки для внутрішнього ринку України.
"У перспективі можливий експорт автобуса в країни, де діють екологічні стандарти Євро-5. Перша дослідно-промислова партія машин буде випущена у вересні 2021 року", - уточнили в компанії.
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