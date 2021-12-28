Австрійська компанія викупить землю у промзоні Львова для будівництва нового заводу

17:05 28 грудень Київ, Україна

Австрійська компанія Hirsch Porozel збудує завод з виробництва пінополістиролу у промзоні «Сигнівка» у Львові

Результати відповідного електронного аукціону були оприлюднені на платформі Prozorro



Вперше аукціон на викуп земельної ділянки площею 2,6 га у промзоні Сигнівка мали провести ще 26 листопада. На торги прийшов лише один учасник – ТОВ “Хірш Порцелль”. За правилами проведення аукціонів, на конкурс мають прийти щонайменше два учасники, щоб він відбувся. Таким чином управління земельних ресурсів ЛМР оголосило повторні торги, які мали відбутися 28 грудня.



Збір документів на новий аукціон завершився 27 грудня і на аукціон знову прийшло лише ТОВ «Хірш Порцелль». Компанія сплатила 5,1 млн грн гарантійного внеску та отримала право придбати цю земельну ділянку поза торгів. Загальна сума, яку сплатить покупець за земельну ділянку до бюджету Львова – 17,3 млн грн.



Протягом 20 робочих днів управління земельних ресурсів Львівської міськради має укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки із ТОВ «Хірш Порцелль».



Компанія Hirsch Porozel заснована в Австрії ще у 70-х роках. В Україну компанія зайшла у 2017 році, відкривши перший завод у місті Берегове, а потім ще одну філію у Черкасах. Компанія Hirsch Porozel займається виробами з пінопласту та виробляє технологічне обладнання, упаковку, деталі для промислового застосування, ізоляційні матеріали для внутрішніх та зовнішніх стін, дахів, стель та підлог, системні панелі для теплої підлоги тощо.



Керівником компанії Hirsch Porozel в Україні є підприємець Андрій Лемех. Він уточнив, що компанія планує побудувати у Львові завод з виробництва полістиролу та упаковки із полістиролу.