Авіаперельоти в Україні скоротилися на 50%

13:04 08 вересень Київ, Україна

«Украерорух» опублікував дані з авіаперельотів за серпень 2020 року. Згідно з цифрами вони забезпечили 16 690 польотів, що майже на 57% менше, в порівнянні з цифрами серпня 2019.

Уточнюється, що в минулому місяці українські авіакомпанії виконали 6 373 рейсу (на 45,5% менше, ніж в серпні минулого року), іноземні авіакомпанії - 10 317 рейсів (-61,1% г / г). 2 519 обслужених в серпні рейсів були внутрішніми (-15,7%), 8 249 - міжнародними (-50,4%) 5 922 - транзитними (-68,2%).

В "Украерорусі" нагадали, що на початку карантину, за останні тижні березня, кількість польотів в повітряному просторі нашої країни зменшилася більш ніж на 96%. Поступове пожвавлення повітряного руху в небі України почалося з відновленням внутрішніх пасажирських авіаперевезень 5 червня і запуском міжнародного авіасполучення з 15 червня цього року. При цьому наголошується, що введені Кабміном обмеження на в'їзд для іноземних громадян у вересні вже негативно позначилися на динаміці відновлення групового авіатрафіку.

Нагадаємо, що 31 серпня рекомендувала 6 маршрутів користувачам повітряного простору для планування польотів над Чорним морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делеговано Україні. Раніше таких маршрутів було 2.