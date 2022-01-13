Авіакомпанія Ryanair відкрила новий напрямок Київ-Рига

09:00 29 квітень Київ, Україна

Авіакомпанія Ryanair продовжує розширювати співпрацю з Україною. Стало відомо, що відкрився продаж квитків на рейси Київ-Рига. Це нове авіасполучення зовсім недавно з'явилося в розкладі на сайті компанії. Лоукостер планує почати виконувати перельоти з 1 листопада 2021 року.

Як повідомляє Центр транспортних сполучень (ЦТС), до продажу доступні квитки на рейси, які будуть виконуватися два рази на тиждень - щопонеділка і щоп'ятниці.

Як відомо, з 17 березня перельоти по цьому маршруту відновила латвійська авіакомпанія airBaltic.

Що стосується Ryanair, раніше ірландський лоукостер анонсував, що з липня 2021 року має намір почати виконання рейсів за двома напрямками з України, які раніше не обслуговував, - Київ-Кельн і Одеса-Барселона.