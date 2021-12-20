Авіакомпанія Emirates оголосила про велику програму модернізації 105 літаків

20:18 17 листопад Київ, Україна

Стало відомо, що авіакомпанія Emirates має намір удосконалити 105 своїх сучасних широкофюзеляжних лайнерів. Такі плани компанія оприлюднила під час авіашоу у Дубаї.



На здійснення відповідних планів відводять 1,5 року.

Уточнюється, що інженери компанії планують переобладнати бізнес-клас лайнерів. А саме, оснащення салону індивідуальними сидіннями з компонуванням 1-2-1. Очікується, що до завершення поточного року Emirates отримає 111 авіалайнерів Boeing 777 та Airbus A380 із місцями преміум-економ-класу, у тому числі шість літаків A380.

Відомо, що у Boeing 777 замість п'яти рядів крісел економкласу вбудують 24 місця преміум-економ-класу із конфігурацією 2-4-2.

А в Airbus А380 у передній частині головної палуби хочуть встановити 56 крісел преміум-економ-класу із конфігурацією 2-4-2.







