Авіакомпанія Emirates оголосила про велику програму модернізації 105 літаків

Стало відомо, що авіакомпанія Emirates має намір удосконалити 105 своїх сучасних широкофюзеляжних лайнерів. Такі плани компанія оприлюднила під час авіашоу у Дубаї.
На здійснення відповідних планів відводять 1,5 року.
На здійснення відповідних планів відводять 1,5 року.
Відомо, що у Boeing 777 замість п'яти рядів крісел економкласу вбудують 24 місця преміум-економ-класу із конфігурацією 2-4-2.
А в Airbus А380 у передній частині головної палуби хочуть встановити 56 крісел преміум-економ-класу із конфігурацією 2-4-2.
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