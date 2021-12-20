АТБ і Райффайзен Банк Аваль створили свою картку

Генеральний директор корпорації АТБ розповів про створення платіжної картки. Проєкт здійснено спільно з Райффайзен Банк Аваль. Поки система перебуває в тестовому режимі. Про переваги кобренд-проєкту в соціальних мережах розповів Борис Марков.

Він зазначив, що АТБ-Pay має переваги картки Visa Gold і дає можливість безкоштовно виконувати будь-які операції: поповнення через термінали в магазинах мережі АТБ, зняття готівки в банкоматах всіх українських банків, оплату покупок навіть за межами України.

За його словами, компанія має намір щорічно направляти від 2 мільярдів гривень на додаткові можливості для власників АТБ-Pay.

Він зазначив, що відвідувачами магазинів АТБ є до 95% жителів України, які купують харчові продукти та супутні товари.

Гендиректор корпорації повідомив, що потенціал випуску АТБ-Pay в Україні дорівнює близько 20 млн одиниць. Він заявив, що в планах АТБ зробити свою картку основною для оплати в магазинах мережі, запустити універсальний додаток для смартфонів і співпрацювати з великими торговими операторами різних сегментів торгівлі і постачальниками.