Асфальтобетонний завод у Львівській області - нове підприємство

На Львівщині відкрили нове підприємство. У Самборі український виробник «Кредмаш» спроєктував і побудував новий асфальтобетонний завод.

Будівництво сучасного українського виробництва, що відповідає всім технічним і екологічним вимогам, виконали всього за три місяці. Сума інвестицій складає близько 30 млн гривень. Про це в Facebook повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.

Він зазначив, що потужність заводу складає 160 тонн асфальту за годину. Наявна асфальтобетонна установка європейського рівня, яка не випускає шкідливого диму і практично не забруднює навколишнє середовище. На сьогодні тут працює 15 кваліфікованих фахівців.

Асфальтобетон використовуватимуть для ремонту і будівництва доріг Львівщини, зокрема, вже застосували на ремонт вулиці Коновальця в Самборі. Потужності заводу вистачить для того, щоб покрити потреби частини області, додав Бучко.