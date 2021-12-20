"Арселор Міттал Кривий Ріг" вийшов з кризового періоду

Звіт щодо діяльності підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг" показав, що рік закінчено з прибутком в 740,902 млн гривень. При цьому гірничо-металургійний комбінат в 2019 році закінчив рік зі збитками в обсязі 2,3 млрд гривень.

Активи підприємства на кінець 2020 року скоротилися на 9,4% і склали 88,35 млрд гривень, поточні зобов'язання і забезпечення скоротилися на 33,3%, до 17,866 млрд гривень. Сумарна дебіторська заборгованість скоротилася на 16%, до 21,638 млрд гривень, а довгострокові зобов'язання - на 5,3%, до 9,605 млрд гривень.

У минулому році "Арселор Міттал Кривий Ріг" інвестував в розвиток виробництва 296,3 млн, з них операційні витрати склали 137,7 млн доларів, а капітальні - 158,6 млн доларів.

"В 2021 році підприємство має намір завершити ключові інвестпроєкти і продовжити реалізацію нових. Йдеться про заміну газоочисних установок першого блоку конвертерного цеху (конвертерів №№ 1-3), реконструкцію доменної печі №9, будівництво нового кисневого блоку та сучасної фабрики огрудкування з випуску 4,5-5 млн тонн окатишів на рік. Триватимуть програми заміни залізничних колій підприємства, відновлення будівель і споруд, реконструкції газопроводів, а також впровадження екологічних заходів для зниження промислового навантаження на навколишнє середовище", - йдеться в повідомленні.

Також акціонери комбінату мають намір 29 квітня розглянути питання про виплату 9,61 млрд гривень дивідендів, що на одну просту іменну акцію становить 2,49 гривні.

У жовтні 2019 року "Арселор Міттал Кривий Ріг" вирішив виплатити 10,845 млрд гривень дивідендів.