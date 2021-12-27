Оренда житла в Києві: дані на березень 2021

Журналісти MYC проаналізували ситуацію на ринку нерухомості і з'ясували, скільки коштує оренда квартири в Києві. В середньому, квадратний метр у столиці коштує $10. Дані на березень показують, що це ціни на однокімнатне і двокімнатне житло, трикімнатна квартира обійдеться набагато дорожче - $11 кв.м.

Найдорожчі і дешеві райони столиці:

традиційно, в оренді найдорожчим районом Києва є Печерський район. Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить $1425/ об'єкт, або $19 кв.м;

на другому місці Шевченківський. Орендодавці в цьому районі просять $564 за квартиру ($10 за кв.м);

на третьому місці Голосіївський район - $544/об'єкт ($10 кв.м);

мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі - $294 за квартиру, або $6 за кв.м.

Що пропонують орендодавці і що шукають орендарі? У березні обсяг ринку оренди квартир розподілився таким чином. 47% від загальної кількості пропозиції зосереджено в категорії однокімнатних квартир. Пропозиція двокімнатних квартир - 35%, трикімнатних - 15%. 3% оголошень - багатокімнатні квартири, вільні для заселення.

У березні 2021-го 42% запитів від охочих орендувати квартиру припадає на двокімнатні квартири. 35% потенційних орендарів шукають для оренди однокімнатні квартири, а 16% - трикімнатні. Найскладніше здавати в оренду багатокімнатні квартири, тільки 7% орендарів підшукують житло з чотирма і більше кімнатами.