Оренда житла в Києві: ціни не ростуть

10:59 11 серпень Київ, Україна

Ринок нерухомості в Україні стає більш стабільним, ця ж ситуація складається і в оренді житла (Київ). Експерти відзначають, що кількість пропозицій в столиці збільшується, а ось ціни значно падають.

У столиці в першу чергу впали ціни на оренду однокімнатних квартир - з початку року на 25%, двокімнатні подешевшали на 20%, найменше постраждали трикімнатні квартири - всього на 5%, розповідає Герасимчук. Багатокімнатні квартири, як правило, представлені в преміум-сегменті, не змінилися в ціні.

Мінімальна ціна житла зараз стартує від 3500 грн. За ці гроші можна орендувати однокімнатну квартиру без ремонту в старому житловому фонді в спальному районі. До метро доведеться добиратися транспортом.

Найпопулярніші квартири зараз коштують від 6 до 12 тис. Грн.

За 6 тис. грн. можна орендувати однокімнатну квартиру зі свіжим ремонтом в новому будинку в спальному районі. До карантину таке житло коштувало близько 7500 грн.

За 7-9 тис. грн. можна зняти однокімнатну квартиру в новому будинку в спальному районі в 10-15 хвилинах від метро або двокімнатну з ремонтом в старому житловому фонді. До карантину ці об'єкти стояли до 10500 грн.



За 12 тис. грн. запропонують двокімнатну квартиру з ремонтом, хорошими меблями і технікою в новому будинку в спальному районі або за однокімнатну квартиру в старому житловому фонді в центрі міста.

"Ми вперше зіткнулися з такою ситуацією, як карантинний форс-мажор. Ніхто не знає, як ринок себе поведе далі. Але, думаю, ціни нескоро повернутися до докризових ", - підсумовує експерт.