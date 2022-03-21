Оренда житла: Київ, Одеса, Львів

Оренда житла по всій Україні значно зросла попри карантин і кризу. У вартості житла в трьох великих міст країни - Львів, Київ та Одеса - розбиралися наші журналісти.

З другого по третій квартал в Києві почали здавати більше житла. Помітно зросла кількість вільних трикімнатних квартир у Дарницькому та Подільському районах - на 34%, в Дніпровському - на 46%, і в Деснянському - на 55%.

Якщо у другому кварталі (квітень-червень) квартири стартували з 6500 за однокімнатні в Деснянському районі та досягали максимальних 45 600 за трикімнатну на Печерську, то в третьому кварталі (липень-вересень) діапазон цін становив 7000 грн - 49400 грн. Істотно подорожчали однокімнатні - на 6-26% в залежності від району, на їхньому фоні двокімнатні та трикімнатні виросли в ціні не так сильно - на 2-12% і 4-12% відповідно.

В Одесі вартість оренди також зросла. Особливо з другого по третій квартал подорожчали однокімнатні в Малиновському і Суворовському районах - на 10%, двокімнатні в Малиновському - на 11%, і однокімнатні в Київському - на 17%. Кількість пропозицій по цих квартирах, навпаки, дещо зменшилася.

Суворівський район залишається самим бюджетним районом Одеси. Однокімнатну квартиру можна зняти в середньому за 5500 грн на місяць, двокімнатну - за 6000 грн, трикімнатну - за 7000 грн. У Малиновському однокімнатні квартири здають за ті ж 5500 грн, а двокімнатна тут обійдеться в 7000 грн на місяць. За трикімнатну просять в середньому 8000 грн.

У Львові за останні три місяці житло коштувало навіть дешевше, ніж в квітні-червні. Ціни знизилися на двокімнатні квартири в Залізничному (-7%) і Шевченківському (-6%) районах та на трикімнатні в Галицькому (-4%). Пропозицій стало більше. Особливо «активізувалися» власники трикімнатних квартир.

Вигідніше оселитися в Залізничному районі, де квартира в третьому кварталі коштувала в середньому 6000 грн на місяць, двокімнатна - 7000 грн, трикімнатна - 9000 грн. Досить бюджетний Залізничний район - тут однокімнатні квартири здавали в середньому за 7000 грн. За двокімнатну просили 7800 грн на місяць, за трикімнатну - 8400.