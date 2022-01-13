АТ «Укрзалізниця» не змогло провести тендер

Система аукціонів ProZorro опублікувала інформацію про те, що тендер для «Укрзалізниці» відхилений. Метою закупівлі була поставка 100 нових вагонів для підприємства. Сума тендеру - понад 3 млрд гривень.

Тендер не відбувся через відсутність необхідної кількості учасників. До торгів допустили тільки Крюківський вагонобудівний завод. Крім нього заявку на участь подавало ТОВ "Термінал Захід" зі статутним капіталом 10 000 грн і китайський концерн CRRC Tangshan. Їхні пропозиції відхилили.

У коментарі УЗ заявила, що такі результати не дозволяють провести аукціон. Там додали, що продовжують відбір постачальників і проводять необхідні процедури "максимально швидко".

Всього було запропоновано чотири лоти на чотири типи вагонів:

- 51 пасажирський купейний спальний вагон (1,5 млрд грн);

- 12 купейних спальних вагонів типу СВ (349 млн грн);

- 20 купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення людей з інвалідністю на колісному кріслі (633,7 млн грн);

- 17 купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення людей з інвалідністю та з купе начальника поїзда (551,3 млн грн).

Їх повинні були б поставити до 31 грудня 2021 року.