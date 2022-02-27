АТ "Турбоатом" завершило роботу над основними вузлами для Південно-Української АЕС

Як повідомила пресслужба АТ "Турбоатом", у виробничих цехах підприємства закінчена збірка вузлів основного обладнання для Південно-Української АЕС, а саме обладнання для проведеної модернізації циліндра середнього тиску турбіни К-1000-60/1500-1 для блоку №2 Південно-Української АЕС. Раніше на АЕС вже було відвантажено комплект діафрагм. На сьогодні складально-іспитовим цехом 73 ротор середнього тиску упакований і підготовлений під відвантаження на початку червня.

Договір на модернізацію проточних частин турбіни-мільйонника на Південно-Українській АЕС був підписаний з НАЕК "Енергоатом" 25 лютого минулого року, він став першим договором "Турбоатома" на модернізацію проточної частини турбіни-мільйонника в Україні.

Така масштабна модернізація турбін на АЕС України виконується вперше. Підприємство має позитивний досвід виконання аналогічної роботи для замовників за межами країни, в тому числі на блоці №5 АЕС "Козлодуй" (Болгарія). Чинний договір є частиною затвердженої п'ятирічної програми з модернізації обладнання АЕС України, розрахованої до 2024 року.

Нагадаємо, в квітні АТ "Турбоатом" виготовило основне обладнання для гідравлічної турбіни Кременчуцької ГЕС (станційний № 4). Фахівці підприємства виготовили і здали замовнику - ПрАТ "Укргідроенерго" - робоче колесо гідротурбіни.

У першому кварталі на станцію вже відвантажили: вал турбіни, лекажну і дренажну системи, комплект вантажно-розвантажувальних пристосувань. В цілому завершення виробництва даного агрегату заплановане на третій квартал 2021 року.