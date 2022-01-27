АТ «Харківобленерго» заплатить 170 тис грн штрафу

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) виписала штраф одному з харківських підприємств. Йдеться про порушення АТ «Харківобленерго» умов роботи на ринку продажу електроенергії споживачам. За це НКРЕКП виписала АТ штраф в розмірі 1,7 млн гривень. Згодом штраф зменшили.

«Я пропоную зменшити штрафну санкцію до 170 тис. грн, з огляду на позитивну динаміку даного ліцензіата», - заявила в ході засідання член НКРЕКП Ольга Бабій.

Так, за останні три роки компанія поліпшила виконання інвестиційних програм, незважаючи на недостатній рівень платіжної дисципліни з боку споживачів, а також поліпшила динаміку щодо приєднання нових абонентів, завдяки чому досягла зменшення кількості скарг з їхнього боку.

Слід зазначити, що в ході перевірки «Харківобленерго» за результатами діяльності за 2020 рік НКРЕКП встановила наявність заборгованості компанії на кінець року перед ПАТ «НЕК «Укренерго» в розмірі 484 млн грн, а також порушення в сфері якості послуг, що надаються і надання відповідних компенсацій споживачам. При цьому НКРЕКП зафіксувала порушення компанії в частині оприлюднення на власному вебсайті річного звіту про виконання програми відповідності та порушення виконання інвестиційної програми.

Нагадаємо, що компанія «Харківобленерго» буде змушена заплатити величезний штраф за те, що вона завищила побутовим споживачам плату за електроенергію.