АТ «Аграрний Фонд» відзвітувало за 2020 рік

Опубліковано річний звіт АТ «Аграрний Фонд». Згідно з даними, фінансовий план компанії виконаний з кращими показниками, ніж в 2019 році. Про це свідчать цифри за минулий 2020 рік.
У звіті говориться про те, що за підсумками минулого року фонду вдалося дещо скоротити рівень своїх збитків в порівнянні з 2019 роком.
Так, рівень збитків склав 197 млн гривень, тоді як в 2019 році йшлося про чистий збиток розміром в 3,9 млрд гривень.
Також повідомляється, що в 2020 році фонд зміг реалізувати свою продукцію на суму в 2,2 млрд гривень, хоча за планом компанії дохід повинен був скласти 5,5 млрд грн. Тобто, вдалося виконати лише 39,9% фінансового плану за рік.
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