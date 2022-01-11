АТ «Аграрний Фонд» відзвітувало за 2020 рік

Так, рівень збитків склав 197 млн гривень, тоді як в 2019 році йшлося про чистий збиток розміром в 3,9 млрд гривень.

Також повідомляється, що в 2020 році фонд зміг реалізувати свою продукцію на суму в 2,2 млрд гривень, хоча за планом компанії дохід повинен був скласти 5,5 млрд грн. Тобто, вдалося виконати лише 39,9% фінансового плану за рік.