"Антонов" відремонтує три транспортні літаки для ВПС Шрі-Ланки

Днями "Завод 410 ГА" і ДП "Антонов", які відносяться до ГК "Укроборонпром", отримали новий велике замовлення. Співробітники цих державних підприємств здійснять капітальний ремонт трьох літаків-транспортників Ан-32Б для Міноборони Шрі-Ланки.

Як повідомив директор заводу Олександр Пащенко, вже 11 серпня літаки прибули в Україну.

Контракт на ремонт літаків був укладений ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" з Міністерством оборони Шрі-Ланки.

Він передбачає капітальний ремонт, продовження ресурсів і термінів служби 3-х літаків Ан-32Б. Всі ремонтні роботи триватимуть рік і будуть здійснюватися на "Заводі 410 ГА".

Також українські фахівці надали технічну допомогу Військово-повітряним силам Шрі-Ланки в підготовці літаків до технічного перельоту в Україну.