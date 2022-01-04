«Антонов» віддасть будівлю в рахунок боргу

Український уряд ухвалив рішення, як віддати борг заводу «Антонов». Одна з будівель компанії перейде в розпорядження Антикорупційного суду. Таким чином борг перед державним бюджетом буде скорочено майже вдвічі.

Кажуть, що так підприємство вдвічі зменшить заборгованість перед держбюджетом. Заборгованість виникла ще в 2009 році, в результаті випуску облігацій авіаційним заводом «Авіант», правонаступником якого є «Антонов». Тепер же вона становить майже 424 мільйони гривень.

Підприємство тоді випустило цінних паперів на 858 млн гривень під державні гарантії. Відзначається, що дана будівля ніколи не використовувалася в виробничих цілях. Її ринкова вартість становить майже 213 млн гривень. В рамках контракту з Міноборони Державне підприємство «Антонов» отримало аванс за три літаки АН-178 для української армії.

Відомо, що літаки планують використовувати для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки, десантування, а також транспортування вантажів.