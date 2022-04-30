Аналогова реклама втрачає мільярди через коронавірус

Дослідження компанії WARC показало, що аналогове ТБ представляє 27,9% масштабних витрат на рекламу. Згідно з прогнозом на 2021 рік, у зв'язку з хвилею коронавірусу, реклама на ТБ впаде на 16%, що в грошовому еквіваленті дорівнює $155,6 млрд.

Незважаючи на президентську кампанію, американський ТБ ринок - найбільший в світі - впаде на 0,1% і досягне $54,4 млрд в рекламних витратах.

Витрати на digital і онлайн-відео виростуть на 7,9% в 2020 році і на 12,8% в наступному. Глобальні рекламні витрати впадуть на 10,2% і складуть $557,3 млрд. Вони повинні вирости на 6,7% в 2021 році, це означає, що повне відновлення ринку не очікується до 2022 року.

Соціальні медіа зросли на 9,3%, в 2021 році зростуть на 12,2% і складуть $110,3 млрд. Соціальні медіа займають 18,6% рекламного пирога.

Платний пошук - ще одна велика категорія після лінійного ТБ (займає частку в 22%), впаде на 1,9% в цьому році, виросте на 7% в наступному. У 2021 році має скласти $130,6 млрд.

У Північній Америці рекламні витрати впадуть на 4,3% і досягнуть $221 млрд в 2021. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні рекламні витрати впадуть на 9,7% і складуть $174,4 млрд. У Європі рекламні витрати впадуть на 14,5% і складуть $127 млрд.