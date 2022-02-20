АМПУ підпише договір на проєкт ремонту портових причалів в Чорноморську

За результатами проведених тендерів Чорноморська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) укладе з переможцем договір на виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт причалів в частині заміни відбійних пристроїв причалів». Про це стало відомо з інформації на порталі ProZorro.

За перемогу в тендері поборолися лише два учасники: ДП «ЧорноморНДІпроєкт», фінальна пропозиція якого становила 2,149 млн гривень і ТОВ «Анкор», з пропозицією 2,148 млн гривень. Тобто різниця в пропозиціях склала 1 тисячу гривень - цього було досить, щоб викинути держкомпанію з торгів.

Приватна компанія «Анкор», згідно з укладеним 13 травня договором, проведе роботи з проєктування до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, компанія раніше підписала договір з Чорноморською філією ДП «АМПУ» про ремонт причалу №2 в порту «Чорноморськ» на 10,37 млн гривень. При цьому на торгах відхилили більш вигідні пропозиції інших компаній.

Компанія ТОВ «Анкор» належить одеситу Глібу Пушкіну і була зареєстрована в 2002 році. У 2020 році компанія перемогла в численних тендерах, підписавши контракти на загальну суму 6,8 млн гривень.

Найчастіше ТОВ «Анкор» перемагала в тендерах Чорноморської філії ДП «АМПУ», підписавши в цілому 24 договори на загальну суму 28,1 млн гривень.