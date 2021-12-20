АМКУ продовжує розслідування щодо «Укрбуду»

Компанія «Укрбуд» продовжує нелегальну діяльність. Позивачі заявляють, що необґрунтовані тарифи на утримання будинків і змова при будівництві - це основна шахрайська діяльність компанії. Відомо, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) ще в 2019 році проводив розслідування про діяльність президента «Укрбуду», народного депутата Максима Микитася.



Тарифи, які встановили компанії, не були затверджені уповноваженими органами. За це їм виписали штраф на 1,02 млн грн, який потрібно було оплатити протягом двох місяців. Цього зроблено не було, тому розмір санкції подвоївся. Всі компанії мають однакові назви "Форвард Київ-Сервіс" і відрізняються лише зазначеним у їхньому найменуванні номером (від 001 до 16).

Це не перші компанії "Укрбуду", які отримують великі штрафи від антимонопольників. У 2019 р. штраф в 260 млн грн за змову на тендерах з будівництва Шулявського моста, корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова та реконструкції гімназії №59 ім. Бойченка отримали ТОВ "Північноукраїнський будівельний альянс" і ТОВ "Спецбуд-Плюс". Перша компанія вирішила оскаржити санкції. Місцями - успішно. Якщо рішення АМКУ щодо Інституту Амосова та гімназії суд визнав недійсним, то рішення антимонопольників стосовно Шулявського моста судді залишили в силі.

За інформацією компанія "Спецбуд-Плюс» не погоджується з рішенням АМКУ проти себе. Вже заплановано судове засідання про стягнення штрафу та пені на 78 млн грн.

У липні 2020 р. стало відомо про ще одну змову інших фірм "Укрбуду" в процедурах закупівель, проведених Чорнобильською АЕС та "Енергоатомом". Тоді компанії "Укрбудмонтаж" і "Укренергомонтаж" отримали штрафи на 116 млн грн. Оскаржувала санкції тільки остання, якій суд надав час, щоб усунути недоліки позовної заяви.