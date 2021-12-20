АМКУ оштрафував тютюнову компанію ТОВ "Тедіс Україна"

Пресслужба Антимонопольного комітету України розповіла про новий штраф для ТОВ "Тедіс Україна". Згідно з даними, компанія не виконала розпорядження за 2016 рік. Тому АМКУ і виписав новий штраф дистриб'ютору тютюнової продукції в розмірі 274,2 млн гривень.

В АМКУ заявили, що комітет відкрив справи через порушення, передбачені пунктом 4 статті 50 закону "Про захист економічної конкуренції" (невиконання рішення АМКУ в повному обсязі), і наклав штраф в розмірі 274 227 220 грн.

У комітеті нагадали, що 16 грудня 2016 року АМКУ прийняв рішення № 551-р, яким визнав, що з 2013 року по вересень 2015 року (включно) "Тедіс Україна" займала монопольне становище на ринку дистрибуції сигарет і порушила законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.

За це порушення на "Тедіс Україна" були накладені штрафи на загальну суму понад 431 млн грн. Частину штрафів - майже 300 млн грн - компанія сплатила в 2017 році. Інша частина була сплачена в 2020 році.

Коментуючи рішення АМКУ, в "Тедіс Україна" підкреслили, що в минулому році повністю оплатили штраф в розмірі 431 млн грн і виконали інші зобов'язання рішення АМКУ № 551-р.