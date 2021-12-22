АМКУ наклав 283 млн грн штрафів на три компанії Порошенка-молодшого

Як відомо, колишній президент України Петро Порошенко, який обіцяв, але так і не продав свій бізнес, віддав частину свого солодкого бізнесу своєму синові Олексію. Схоже, Порошенко-молодший в умінні вести бізнес нічим не поступається батькові. Тому і потрапляє, як його батько, у незручні ситуації.

За інформацією, що надійшла від Антимонопольного комітету України (АМКУ), неприємності сталися з бізнесом Порошенка-молодшого. Його підприємства "Інтерстарч Україна", "Дніпровський крохмале-патоковий комбінат" та "Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі" зазнали штрафів у сумі 283 млн грн.

Усі три компанії у 2018–2020 роках порушували вимоги антимонопольного законодавства, а саме: користуючись своїм становищем монополіста у сфері виробництва крохмальної патоки та сиропу, вони завищували вартість продукції, а також безпідставно порушували права покупців продукції. Таким чином відбувалася маніпуляція та тиск на дії підприємств, що потрапили у залежність від компаній Олексія Порошенка.

В АМКУ було встановлено, що "Інтерстарч", Дніпровський КПК та "Інтеркорн" штучно створили для себе становище єдиних виробників патоки та кукурудзяного крохмалю в Україні, витіснивши дрібніших конкурентів.

Тепер "Інтерстарч" має виплатити 210,2 млн грн штрафу, Дніпровський КПК - 47,5 млн грн, "Інтеркорн" - 26 млн грн.