АМКУ почав нові перевірки - ВПП "Дизель" та ФОП Тимофеєвої З.А.

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало процедуру перевірки підприємств, які брали участь в тендері. Йдеться про суб'єктів господарської діяльності, які претендували на співпрацю з ДП "Харківський завод спеціальних машин".

За даними АМКУ, колегія територіального відділення почала перевірку ВПП "Дизель" та ФОП Тимофеєвої З.А., в діях яких є ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме: узгодження дій при підготовці та участі у відкритих торгах ДП "Харківський завод спеціальних машин". Розгляд справи триває.

Харківський завод спеціальних машин входить в структуру державного концерну "Укроборонпром". Сфера діяльності заводу: розробка, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів; виробництво автотранспортних засобів; виробництво військових транспортних засобів.

Підприємство виконує ремонт і відновлення двигунів і силових агрегатів марок Урал, КрАЗ, КамАЗ, ЯМЗ, ЗІЛ, і інших.

У 2010 році підприємство розробило і освоїло випуск універсальних майстерень для обслуговування різних видів спецтехніки.