Американська торгова палата висунула претензію Україні

14:49 29 липень Київ, Україна

Зарубіжні інвестори в Україні страждають від незаконного обігу. Американська торгова палата (ACC) вважає, що права бізнесменів і інвесторів порушуються повсюдно - подробиці дізнавався журналіст MYC.NEWS

Американська торгова палата (ACC) стурбована зневагою законними правами компаній під час судового оскарження рішення Антимонопольного комітету України №697-р від 10 жовтня 2019. Про це йдеться в офіційному листі Американської торгової палати. На думку ACC, в цій ситуації може мати місце порушення прав і законних інтересів міжнародних інвесторів в Україні.

"Палата стурбована намаганням покласти відповідальність за структурні зміни ринку дистрибуції тютюнової продукції в 2011-2012 рр., Які відбулися за безпосередньої згоди Антимонопольного комітету України, на міжнародні компанії" В.А.Т. - Прилуки "," Джей Ті Інтернешнл Компані Україна "," Імперіал Тобакко Юкрейн "і" Філіп Морріс Україна ", - заявили в Американській торговельній палаті.

В АСС закликали органи державної влади до справедливого і неупередженого відношенню до міжнародним інвесторам в Україні та забезпечення належного правового процесу.

Серед іншого в ЕВА заявили, що дії Антимонопольного комітету суперечать ст. 255 Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

"За час роботи в Україні представники тютюнової індустрії інвестували понад 2 млрд доларів США в економіку держави, а за результатами 2019 року, заплатили 55 млрд грн податків до державного бюджету. Відповідно, накладення арештів може практично поставити на паузу роботу 4 міжнародних компаній, які входять в десятку найбільших платників податків України ", - попередили в Європейській Бізнес Асоціації.

У свою чергу, юрист в сфері права міжнародної торгівлі і викладач Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка Ганна Гладштейн нагадує про постанову Верховного суду України від 2 грудня 2019 у справі № 910/1646/19, по якій ВСУ по суті визнав помилки в роботі Антимонопольного комітету в регулюванні тютюнового ринку в попередні роки.

Таким чином, робить висновок Анна Гладштейн, своїм рішенням по штрафу Антимонопольний комітет по суті намагається перекласти з себе відповідальність за помилкові рішення.

У свою чергу, одна з міжнародних тютюнових компаній - "Імперіал Тобакко Юкрейн" - була змушена заплатити штраф, але не визнала свою провину і повідомила АМКУ про подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції і свій намір продовжувати захищати свої права в судах вищої інстанції і міжнародному інвестиційному арбітражі.