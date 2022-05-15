Активи «Фідобанку» виставлять на аукціон

Пресслужба Фонду гарантування вкладів опублікувала свіжу інформацію. Стало відомо, що фонд виставить на торги активи «Фідобанку». Згідно з інформацією, це трапиться 21 грудня.
У складі пулу - 33 права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, а також більше 360 позицій дебіторської заборгованості та майнових прав по дебіторській заборгованості. Загальна сума заборгованості становить 1,278 млрд гривень.
Початкова ціна лота - 227,2 млн гривень. Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на електронному майданчику Prozorro.Продажі.
Раніше ми повідомляли, що ФГВФО виставляв на продаж 1 вересня кредитний портфель "Фідобанку". Кредитний портфель складався з прав вимоги за кредитними договорами, укладених з фізичними особами в кількості 912 позицій.
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