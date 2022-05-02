Активність НБУ на валютному ринку

Падіння курсу долара на цьому тижні підвищило великий попит на валютному ринку. Основну активність почав проявляти Національний банк України.
Національний банк на цьому тижні купив на міжбанку 136 млн доларів, повідомляє пресслужба регулятора в п'ятницю, 30 липня.
У порівнянні з минулим тижнем центробанк наростив купівлю валюти в чотири рази.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1161,30 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 991,80 млн доларів.
Нагадаємо, з серпня НБУ вирішив менше запасатися валютою і зменшує обсяг інтервенцій на міжбанку з 20 млн доларів до 5 млн доларів.
Національний банк на цьому тижні купив на міжбанку 136 млн доларів, повідомляє пресслужба регулятора в п'ятницю, 30 липня.
У порівнянні з минулим тижнем центробанк наростив купівлю валюти в чотири рази.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1161,30 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 991,80 млн доларів.
Нагадаємо, з серпня НБУ вирішив менше запасатися валютою і зменшує обсяг інтервенцій на міжбанку з 20 млн доларів до 5 млн доларів.
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