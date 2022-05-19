Акція "Успішний бізнес" від ПриватБанку

12:28 16 серпня Київ, Україна

ПриватБанк стає ближчим до підприємців і юросіб. Так, з 16 серпня запускається новий проєкт, який називається "Успішний бізнес".



Державний ПриватБанк з 16 серпня почне безкоштовно відкривати і обслуговувати рахунки для бізнесу. Програма триватиме майже три місяці, повідомляє пресслужба фінустанови.



В акції під назвою "Успішний бізнес" можуть брати участь юридичні особи та приватні підприємці, які не мають відкритого поточного рахунку в ПриватБанку. Винятки становлять комунальні медичні установи, громадські та благодійні організації, для яких діють індивідуальні тарифи.



Безкоштовно відкрити рахунок в гривнях можна з 16 серпня по 5 вересня. Пільгові умови (відсутність абонплати) будуть діяти для підприємців до 31 жовтня.



Також процедуру відкриття рахунку можна здійснити в будь-якому відділенні банку або на його сайті. У іншому випадку необхідно обов'язково бути зареєстрованим підприємцем і клієнтом як фізична особа, наприклад, мати картку або депозит. Підписати договір можна в режимі онлайн за допомогою SmartID в додатку "Приват24".



У пресслужбі також повідомили, що ПриватБанк є основним фінансовим закладом для 70% підприємців і 45% юридичних осіб в Україні. Крім цього, співпрацюють з ним 65,7% від усіх компаній і 73,3% підприємців країни.