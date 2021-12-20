Акції світових ІТ-компаній за день подорожчали на $ 250 млрд

Сенсація сталася вчора на біржах з продажу акцій ІТ-компаній. Як повідомило інформагентство Bloomberg, стався несподівано різкий підйом вартості акцій провідних світових ІТ-компаній Amazon, Apple, Facebook і Google Alphabet. Практичес за один день ціна цих компаній зросла на $ 250 млрд, перевищивши $ 5 трлн.

Як пояснюється в повідомленні, стрибок вартості акцій світових гігантів ІТ-індустрії на біржах стався після виходу квартальних звітів компаній.

Чистий прибуток Apple в квітні-червні зросла на 18% до того ж періоду 2019 року, до $ 16,3 млрд, виручка - на 11%, до $ 59,7 млрд.

Чистий прибуток Amazon майже в 10 разів перевищила прогноз біржових аналітиків, досягнувши $ 10,3 на акцію. Виручка виросла на 40%, до $ 88,91 млрд.

Виручка Facebook склала $ 18,7 млрд при прогнозі $ 17,4 млрд, чистий прибуток $ 1,8 на акцію при прогнозі $ 1,39 - на $ 1 млрд менше

Чистий прибуток Google Alphabet склала $ 10,13 на акцію в порівнянні з прогнозом в $ 8,21. Виручка склала $ 38,30 млрд, з них від відеосервісу YouTube - $ 3,81 млрд, хмарні сервіси - $ 3,01 млрд.

Як повідомлялося раніше, сукупний збиток французького нафтогазового концерну Total і голландсько-британській Royal Dutch Shell за січень-червень склав $ 26,48 млрд у порівнянні з прибутком $ 14,77 млрд за той же період роком раніше.