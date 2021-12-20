Акції ДТЕК впали після заяви Зеленського

17:46 26 листопад Київ, Україна

Після того, як Володимир Зеленський заявив про спробу Російської Федерації залучити Ріната Ахметова , власника ДТЕК, у процес підготовки державного перевороту, акції компанії значно впали в ціні.

Стало відомо, що станом на 26 листопада євробонди ДТЕК втратили щонайменше 11% вартості.

Президент у своїй промові зазначив, що завдяки інформації, що опинилася в розпорядженні уряду, існує висока ймовірність таємних переговорів власника компанії з представниками Росії. "Вважаю це підставою з боку Ріната Ахметова", - додав Зеленський.

Український лідер також впевнений, що переворот, що готується, націлений на зміну влади, на зміну президента. За його словами, деякі люди намагаються перетягнути на свій бік Ахметова, щоб розпочати боротьбу проти чинного президента. Проте сам глава держави відмовляється вірити у держперевороти.

Нагадаємо, що раніше члени партії «Слуга народу» оголосили бойкот телеканалам, що належать бізнесменові, оскільки впевнені в тому, що «Власник навмисно перетворює медіа на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави та суспільства». Також, на думку політиків, спостерігається навмисне поширення хибної інформації, безпідставної образи та маніпуляції.