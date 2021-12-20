Акції ДТЕК впали після заяви Зеленського

Після того, як Володимир Зеленський заявив про спробу Російської Федерації залучити Ріната Ахметова, власника ДТЕК, у процес підготовки державного перевороту, акції компанії значно впали в ціні.
Стало відомо, що станом на 26 листопада євробонди ДТЕК втратили щонайменше 11% вартості.
Президент у своїй промові зазначив, що завдяки інформації, що опинилася в розпорядженні уряду, існує висока ймовірність таємних переговорів власника компанії з представниками Росії. "Вважаю це підставою з боку Ріната Ахметова", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що раніше члени партії «Слуга народу» оголосили бойкот телеканалам, що належать бізнесменові, оскільки впевнені в тому, що «Власник навмисно перетворює медіа на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави та суспільства». Також, на думку політиків, спостерігається навмисне поширення хибної інформації, безпідставної образи та маніпуляції.
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