Акції Ferrexpo plc знизилися в ціні

Дані на Лондонській фондовій біржі свідчать, що акції компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилися на 1,5%. Йдеться про підприємство, що має контрольний пакет акцій Полтавського і Єристівського гірничо-збагачувальних комбінатів. Експерти відзначають, що акції росли 2 тижні, а потім знизилися. Тепер ціна становить 3,75 фунта стерлінгів/акція.

Згідно з ними, 22 березня акції компанії котирувалися на рівні 3,808 фунта стерлінгів, 23 березня котирування акцій знизилися до 3,78 фунта стерлінгів, 24 березня - підвищилися до 3,846 фунта стерлінгів, при цьому 25 березня вони впали до 3,508 фунта стерлінгів, а 26 березня - підвищилися до 3,75 фунта стерлінгів.

Угоди укладалися впродовж тижня. З початку року котирування акцій компанії підвищилися на 32,5% (у порівнянні з рівнем котирувань 31 грудня 2020 року - 2,83 фунта стерлінгів). З 31 грудня 2019 року по 31 грудня 2020 року котирування акцій Ferrexpo підвищилися на 78%, або на 1,24 фунта стерлінгів, до 2,83 фунта стерлінгів за акцію.