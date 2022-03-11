Ахметов отримає від держави 100 млн грн

02.06.2021 Донецький окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов ЗАТ "Харцизький трубний завод" до податківців і Державного казначейства (у справі №200/1 370/двадцять першого) і вирішив стягнути з держбюджету на користь позивача заборгованість по відшкодуванню ПДВ за лютий 2015, серпень 2015 року в розмірі 58,4 млн грн і пеню в розмірі 36,5 млн грн.

Цитата з судового рішення: "Посилання представника відповідача відокремленого підрозділу Державної податкової служби України - Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків на лист Служби безпеки України від 10.08.2015, згідно з яким операції з бюджетними коштами на користь ЗАТ «Харцизький трубний завод», в тому числі і відшкодування податку на додану вартість, тимчасово зупинені, суд не бере до уваги, адже жодним нормативно-правовим актом не передбачено відмову в поверненні на користь юридичної особи сум податку на додану вартість у зв'язку з зупинкою операцій".

ПрАТ "Харцизький трубний завод" входить в холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського. Підприємство розташоване в ОРДЛО. У березні 2017 року »Метінвест" заявив про втрату контролю над "Харцизьким трубним заводом".

13.04.2021 Донецький окружний адмінсуд частково задовольнив позов ЗАТ "Єнакіївський металургійний завод" до Державної податкової служби і Державної казначейської служби (в справі №200/6795/двадцятої) і вирішив стягнути з держбюджету на користь позивача суму бюджетного відшкодування з ПДВ за грудень 2014 року, лютий 2015, травень 2015 року, червень 2015 в розмірі 164,7 млн грн і пеню в розмірі 287,6 млн грн.

28.04.2021 Перший апеляційний адмінсуд частково задовольнив ще один позов ЗАТ "Єнакіївський металургійний завод" в ДПСУ та ДКСУ (в справі №200/4609/двадцятий) і вирішив стягнути з держбюджету на користь позивача 92 млн грн пені, нарахованої на суму заборгованості по сплаті бюджетного відшкодування ПДВ за серпень 2014 року, вересень 2014, жовтень 2014 року, листопад 2014, лютий 2015 року, березень 2015, квітень 2015 року.

Крім цього, 01.12.2020 Перший апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС і залишив без змін рішення Донецького окружного адмінсуду від 10.12.2019 (справа №805/2211/сімнадцятий), яким було частково задоволено позов ЗАТ "Єнакіївський металургійний завод" (м. Маріуполь) до податківців і Головного управління Державної казначейської служби в м.Київ та стягнуто з держбюджету на користь позивача суму бюджетного відшкодування з ПДВ за січень 2015 року в розмірі 106,7 млн грн і пеню в розмірі 105, 9 млн грн за порушення терміну відшкодування ПДВ.