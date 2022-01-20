Агровиробники Одеської області виграли грант на розвиток бізнесу із запровадженням екопідходу у вирощуванні

10:28 20 січень Київ, Україна

За фінансової підтримки Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP агровиробники із села Суворове Ізмаїльського р-ну Одеської області, Михайло Мінов та Світлана Матушевська, отримали кошти на встановлення сонячної електростанції, що унеможливило забруднення навколишнього середовища вихлопними газами.



За допомогою



Селянсько-фермерське господарство (СФГ) «Гроно» планує залучити інших фермерів із сусідніх сіл для подальшого створення кооперативу з виробничою лінією з переробки, що дозволить разом формувати великі партії фруктів для виходу на серйозні канали збуту. За допомогою грантового обладнання виробникам вдалося замінити дизельні водяні насоси, що подають воду до системи крапельного зрошення в плодовому саду, на електродвигуни, що використовують у роботі енергію сонячних панелей. Це спричинило збільшення врожайності свіжих фруктів на 50% і значно знизило собівартість продукції. Також із використанням сонячної електростанції виробники можуть розраховувати на збільшення валового обсягу готової продукції, що дозволить створити великі партії для реалізації фруктів у великих торгових мережах та у майбутньому вийти на міжнародні ринки.Селянсько-фермерське господарство (СФГ) «Гроно» планує залучити інших фермерів із сусідніх сіл для подальшого створення кооперативу з виробничою лінією з переробки, що дозволить разом формувати великі партії фруктів для виходу на серйозні канали збуту.

"Завдяки гранту UHBDP ми отримали можливість встановити сонячну електростанцію, яка забезпечила безперебійний полив у нашому саду. Тепер дерева одержують необхідну вологу в повному обсязі, а ми – стабільно високий урожай та зниження собівартості виробництва. Наразі ставимо собі завдання: збереження та збільшення робочих місць зі збільшенням доходної частини СФГ «Гроно»", - ділиться планами на майбутнє Михайло Мінов, голова СФГ.

Михайло Мінов та Світлана Матушевська – справжні фахівці у галузі агрономії, які мають 18-річний досвід вирощування фруктових культур.

"Ми закінчили сільгоспінститут, пройшли тернистий шлях з вирощування та заснували СФГ «Гроно», – розповідає Світлана Матушевська. – Зараз вирощуємо персики, черешню, сливи, яблука, виноград, у нас напрацьовані зв'язки та є довіра покупців. Вирощуємо самі, враховуючи інноваційні технології, підщепи та сорти. Для нас дуже важливою є соціально-психологічна атмосфера в сім'ях. Ми надаємо молодим жінкам можливість заробляти вдома та не шукати заробітку за кордоном, що призводить до розпаду сімей та позбавляє дітей можливості виховуватись у повній родині”.

Але на цьому успіхи господарства не закінчуються. Крім збереження довкілля, зниження витрат та збільшення врожайності через грантове обладнання, СФГ «Гроно» минулого сезону збільшило асортимент продукції шляхом переробки та продовжило період реалізації продукції, інвестувало кошти в рекламу, збільшило кількість найманих працівників та створило нові робочі місця, поповнило податками бюджет місцевого територіального товариства шляхом збільшення обсягів продажів.