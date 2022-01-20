Агровиробники Одеської області виграли грант на розвиток бізнесу із запровадженням екопідходу у вирощуванні

За фінансової підтримки Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP агровиробники із села Суворове Ізмаїльського р-ну Одеської області, Михайло Мінов та Світлана Матушевська, отримали кошти на встановлення сонячної електростанції, що унеможливило забруднення навколишнього середовища вихлопними газами.
За допомогою грантового обладнання виробникам вдалося замінити дизельні водяні насоси, що подають воду до системи крапельного зрошення в плодовому саду, на електродвигуни, що використовують у роботі енергію сонячних панелей. Це спричинило збільшення врожайності свіжих фруктів на 50% і значно знизило собівартість продукції. Також із використанням сонячної електростанції виробники можуть розраховувати на збільшення валового обсягу готової продукції, що дозволить створити великі партії для реалізації фруктів у великих торгових мережах та у майбутньому вийти на міжнародні ринки.
Селянсько-фермерське господарство (СФГ) «Гроно» планує залучити інших фермерів із сусідніх сіл для подальшого створення кооперативу з виробничою лінією з переробки, що дозволить разом формувати великі партії фруктів для виходу на серйозні канали збуту.
Михайло Мінов та Світлана Матушевська – справжні фахівці у галузі агрономії, які мають 18-річний досвід вирощування фруктових культур.
Але на цьому успіхи господарства не закінчуються. Крім збереження довкілля, зниження витрат та збільшення врожайності через грантове обладнання, СФГ «Гроно» минулого сезону збільшило асортимент продукції шляхом переробки та продовжило період реалізації продукції, інвестувало кошти в рекламу, збільшило кількість найманих працівників та створило нові робочі місця, поповнило податками бюджет місцевого територіального товариства шляхом збільшення обсягів продажів.
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