Аграрний бізнес під загрозою - деградації грунту робить своє

20:04 07 липень Київ, Україна

Про деградацію ґрунтів, втрати гумусу і перетворення родючих українських чорноземів на грунти середнього родючості вчені і найбільш "просунуті і свідомі" виробничники говорять вже не перший десяток років. Однак далі розмов і частини абстрактних програм щодо вирішення проблеми деградації грунтів справа зазвичай не заходить. А тим часом ситуація все погіршується, і вже в найближчому майбутньому є всі шанси знизити родючість грунтів до критично низького рівня, повідомляє "ПроАгро Груп".

Порушення сівозміни, яке зараз спостерігається практично повсюдно, порушення балансу поживних елементів, інтенсивний обробіток ґрунту - ось головні чинники, поки призводять до посилення деградаційних процесів. Вносяться добрива не ті, які потрібні для підтримки родючості, а ті, які агропідприємства вважають за необхідне внести. В основному це азотні добрива. Або утилізуються відходи виробництва. Наприклад, курячий послід. Його виробляється дуже багато, його потрібно утилізувати, і він іноді бездумно вноситься. Хоча це дійсно повернення до грунту елементів живлення, але надмірне внесення викликає інші проблеми.

Системи обробки, які передбачають інтенсивний механічний обробіток грунту, при значній розораності земель, порушення технології застосування органічних і мінеральних добрив, вирощування культур і сортів інтенсивного типу привели до погіршення структури грунтів, посилення темпів їх агрофізичні деградації і ерозійних процесів. Темпи деградації грунтів є вищі темпи природної еволюції.

Зараз вносяться надзвичайно малі обсяги органічних добрив. В середньому за 2014-2019 років господарства України внесли набагато менше однієї тонни гною на гектар, тоді як мінімальна норма для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в залежності від грунтово-кліматичної зони, складає 8-14 т / га. Недостатньо вноситься і мінеральних добрив. Основну частку з них складають азотні. Отже, порушується науково обгрунтоване співвідношення азоту, фосфору і калію.

Землі сільськогосподарського призначення становлять 71% земельного ресурсу України, 78% з яких рілля. За останні 20 років значну кількість проблем у сфері земельних відносин залишилися невирішеними, зате ще більше загострилися. На всій території посилюються процеси деградації земель, найбільш масштабними є ерозія (57,5% території), забруднення (20%), підтоплення (12%). Зменшується вміст поживних речовин в грунтах, а щорічні втрати гумусу становлять 0,065 т / га.