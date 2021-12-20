Аграрний бізнес під загрозою - деградації грунту робить своє

20:04 07 липень Київ, Україна

Про деградацію ґрунтів, втрати гумусу і перетворення родючих українських чорноземів на грунти середнього родючості вчені і найбільш "просунуті і свідомі" виробничники говорять вже не перший десяток років. Однак далі розмов і частини абстрактних програм щодо вирішення проблеми деградації грунтів справа зазвичай не заходить. А тим часом ситуація все погіршується, і вже в найближчому майбутньому є всі шанси знизити родючість грунтів до критично низького рівня, повідомляє "ПроАгро Груп".

Порушення сівозміни, яке зараз спостерігається практично повсюдно, порушення балансу поживних елементів, інтенсивний обробіток ґрунту - ось головні чинники, поки призводять до посилення деградаційних процесів. Вносяться добрива не ті, які потрібні для підтримки родючості, а ті, які агропідприємства вважають за необхідне внести. В основному це азотні добрива. Або утилізуються відходи виробництва. Наприклад, курячий послід. Його виробляється дуже багато, його потрібно утилізувати, і він іноді бездумно вноситься. Хоча це дійсно повернення до грунту елементів живлення, але надмірне внесення викликає інші проблеми.

Фото: деградация земель

 

Системи обробки, які передбачають інтенсивний механічний обробіток грунту, при значній розораності земель, порушення технології застосування органічних і мінеральних добрив, вирощування культур і сортів інтенсивного типу привели до погіршення структури грунтів, посилення темпів їх агрофізичні деградації і ерозійних процесів. Темпи деградації грунтів є вищі темпи природної еволюції.

Зараз вносяться надзвичайно малі обсяги органічних добрив. В середньому за 2014-2019 років господарства України внесли набагато менше однієї тонни гною на гектар, тоді як мінімальна норма для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в залежності від грунтово-кліматичної зони, складає 8-14 т / га. Недостатньо вноситься і мінеральних добрив. Основну частку з них складають азотні. Отже, порушується науково обгрунтоване співвідношення азоту, фосфору і калію.

Фото: деградация почв

Землі сільськогосподарського призначення становлять 71% земельного ресурсу України, 78% з яких рілля. За останні 20 років значну кількість проблем у сфері земельних відносин залишилися невирішеними, зате ще більше загострилися. На всій території посилюються процеси деградації земель, найбільш масштабними є ерозія (57,5% території), забруднення (20%), підтоплення (12%). Зменшується вміст поживних речовин в грунтах, а щорічні втрати гумусу становлять 0,065 т / га.