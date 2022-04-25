Аграріям виплатили понад 1 млрд компенсацій за кредитами

12:52 26 листопада Київ, Україна

Пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства заявила, що держава компенсувала виплати аграріям. В рамках реалізації проєкту "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2020 році" виплачено понад 1 млрд гривень.

"У цьому році завдяки програмі здешевлення кредитів в аграрну галузь залучено 24,8 млрд грн. За звітний період програмою скористалися понад 4,2 тис. аграрних підприємств", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

ТОП-5 лідерів серед областей, де найбільше компенсовано кредитів - Одеська (91,6 млн грн), Харківська (71 млн грн), Тернопільська (68,9 млн грн), Вінницька (66,5 млн грн) і Черкаська (65,4 млн грн) області.

З 36 уповноважених банків, з якими Мінекономіки підписало Меморандум з питань реалізації державної підтримки сільгосптоваровиробників, 33 взяли участь у виконанні програми підтримки.