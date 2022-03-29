Аграріям необхідна підтримка держави і кредити на землю

Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник висловив думку про можливу допомогу аграріям від держави. Згідно з його думкою, фермери повинні отримувати компенсації відсоткової ставки на кредити під покупку землі.

«Історія з кредитуванням малих фермерів злітає в наступному трикутнику - при наявності Фонду гарантування кредитів, при ціні землі $1500 за гектар і при можливості компенсації, щоб ставка річних в гривні не перевищувала 5%», - порахував експерт.

На його думку, при таких обставинах аграрії безстресово могли б входити в покупку землі під заставу цієї ж землі.

«Кредит на 10 років під 2% в доларах і 5% в гривні буде підйомним. Особисто я б на це пішов. Я зберіг би рентабельність і ставав повноцінним власником і господарем на землі», - говорить Слободяник.

Його підтримав і засновник виробничого кооперативу «Як бджола» (Львівська область) Олег Бачинський.

«Малим фермерам важко конкурувати в залученні фінансів з великими компаніями. Тією ж програмою 5-7-9 я не скористався, бо банк погодив мені кредит на трактор з першим внеском в 50% від вартості. Це занадто багато», - каже виробник.

У той самий час 5% річних і 15-20% першого внеску були б прийнятними умовами.