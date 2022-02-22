Аграрії зібрали понад 900 тисяч тонн сої

08:14 30 вересень Київ, Україна

Зараз експерти щосили аналізують аграрний ринок України і порівнюють його показники з тогорічними. Найчастіше цифри невтішні - врожаї та прибутки від них стрімко скорочуються.

Станом на вересень 2020 року аграрії зібрали 969 тис. тонн сої з площі 485,3 тис. га (36%), говориться в повідомленні Мінекономіки. Як повідомляла «Агро Перспектива», сільськогосподарські підприємства та індивідуальні господарства скоротили площі під сою у 2020 році в порівнянні з 2019 роком на 16,7% до 1340,5 тис. га, повідомила Державна служба статистики з посиланням на остаточні дані по структурі посівних площ під урожай 2019 року.

Сільськогосподарські підприємства посіяли 1156,6 тис. га, населення - 183,9 тис. га. Як повідомляла «Агро Перспектива», у 2019 році аграрії зібрали 3,699 млн т сої проти 4,461 млн т у 2018 році. Середня врожайність сої у 2019 році склала 22,9 ц/га проти 25,8 ц/га у 2018 (у 2017 - 19,7 ц/га, у 2016 - 23 ц/га).

Аграрії зібрали врожай з площі 1616,2 тис. га (у 2018 - 1728,7 тис. га). У 2017 році урожай сої склав 3,899 млн тонн, у 2016 - 4,28 млн, у 2015 - 3,93 млн т. Як повідомляла «Агро Перспектива», рентабельність виробництва сої у 2019 році склала 13,3% проти 21% у 2018 і проти 28,8% у 2017 (у 2016 - 52,0%).

Як повідомляла «Агро Перспектива», Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очікує урожай олійних культур (соняшник, ріпак, соя) в Україні у 2020 році на рівні понад 20 млн тонн.