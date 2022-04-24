Аграрії отримали виплати обсягом 1 млрд гривень

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив про вдалу державну програму, відкриту для підтримки аграрного сектора. Виходячи з попередніх цифр по реалізації, аграрії отримали понад мільярд гривень компенсації за отриманими кредитами. Всього держпрограма планує видати 1,2 млрд гривень.

Завдяки цьому, за словами міністра, одержувачі такої допомоги, понад 4,2 тисячі сільськогосподарських підприємств, залучили в аграрну галузь майже 25 млрд грн. Ці гроші пішли на оновлення сільськогосподарської техніки, побудову виробничих ліній тощо.

Найбільше компенсацій отримали аграрії Одеської області, в Харківській, Тернопільській, Вінницькій та Черкаській областях (відповідно 91,6; 71; 68,9; 66,5 і 65,4 млн грн). З тих 36 банків, які були уповноважені для реалізації програми, реально взяли в ній участь 33.

Скоро аграрії можуть очікувати новий вид допомоги - часткову компенсацію відсотків за кредитами, які сільгоспвиробники брали на поповнення власних оборотних коштів. Відповідний законопроєкт №3295 вже прийнятий Верховною Радою у другому читанні, на його виконання в Мінекономрозвитку вже готують постанову про зміни в порядку використання коштів.