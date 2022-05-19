Аграрії отримали зниження ставки ПДВ на низку агропродукції

255 депутатів Верховної Ради проголосували за прийняття законопроєкту №3656. Згідно з проєктом, аграрії отримали зниження ПДВ для певного списку агропродукції. Зниження ставки відбулося з 20% до 14%.

Законом в Україні введено знижену ставку податку на додану вартість в розмірі 14% для сільськогосподарської продукції, яка належить до товарних груп 0102, 0103, 0401 (в частині молока цільного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91 згідно з УКТ ЗЕД.

Зазначеними кодами охоплюється, в тому числі: велика рогата худоба, свині; пшениця; жито; ячмінь; овес; кукурудза; соєві боби; насіння льону; насіння ріпаку, насіння соняшнику; насіння і плоди інших олійних культур; цукровий буряк.

"В даному переліку є тільки ті товари, які не продаються в роздріб, тобто ті, на які не може бути оподаткування ставкою ПДВ. ПДВ для таких товарів, як зерно або сира нафта, - це всього лише депозит, який потім або відшкодовується, або перетворюється в інші товари за ставкою 20% ПДВ", - зазначив народний депутат Мар'ян Заблоцький, представляючи документ у парламенті.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 вересня прийняла в першому читанні законопроєкт №3656 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції", яким пропонується знизити ставку ПДВ з 20% до 14% для окремих видів продукції (сировини) в сільському господарстві.