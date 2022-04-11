Аеропорт «Одеса» 15 липня скасував всі рейси - не завершив сертифікацію злітної смуги

Згідно із заявою пресслужби "Міжнародного аеропорту" Одеса, сьогодні компанія не прийме жоден рейс. Для пасажирів скасували всі напрямки, включаючи курорти і внутрішні перевезення з Києвом. Керівництво назвало основну причину.

Зокрема, скасовані рейси до Туреччини, Польщі, Єгипту і Ізраїлю. Також не будуть виконуватися внутрішні рейси між Одесою і Києвом.

Кілька тижнів тому в аеропорту повідомили, що Одеський аеропорт пройшов всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.

"Для підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації, було видано NOTAM A2243/21, згідно з яким Міжнародний аеропорт "Одеса" не прийматиме і не відправлятиме рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня", - йдеться в повідомленні.

Офіційне відкриття нової смуги відбудеться 16 липня. Очікується, що аеропорт після цього зможе обслуговувати понад 2 млн пасажирів на рік.