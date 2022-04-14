Аеропорт «Бориспіль» змінив директора

Пресслужба авіаперевізника заявила про зміну керівництва аеропорту «Бориспіль». Також на підприємстві відбулися інші кадрові зміни.

Тепер виконувати обов'язки керівника міжнародного аеропорту «Бориспіль» буде заступник гендиректора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу підприємства Олег Струк.

Він замінить Павла Рябікіна, який займав цей пост з 23 березня 2017 року, але покинув його після призначення керівником Державної митної служби України 18 листопада 2020 року. З Павлом Рябікіним укладено угоду про зарахування на держслужбу на весь період карантину в Україні.

За повідомленням аеропорту «Бориспіль», Олег Струк буде в.о. гендиректора державного підприємства доти, поки не виберуть нового керівника авіапідприємства.