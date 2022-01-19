Адмінкорпус та низку будівель "Полтавхіммаш" виставили на аукціон

10:06 18 січень Київ, Україна





Завод «Полтавхіммаш» був збудований у 60-х роках минулого століття. Підприємство випускало великогабаритне емальоване обладнання для хімічної промисловості. У 90-х роках завод був приватизований і до 2001 року ВАТ "Полтавахіммаш" було практично доведено до банкрутства. У 2004 році власники заводу перепрофілювали підприємство на випуск залізничних вагонів-цистерн для транспортування зріджених вуглеводневих газів – пропану, бутану та їхніх сумішей. З 2006 року підприємство увійшло до промислової групи «Азовмаш» із головним офісом у Маріуполі.



У 2014-2016 роках фінансовий стан холдингу "Азовмаш" погіршився через втрату ринку збуту в країни СНД. Щоб продовжити роботу, підприємство брало великі кредити в банках. За оцінками експертів, загальна кредитна заборгованість підприємств групи у 2016 році перевищувала $700 млн.



Одне з ключових підприємств групи "Азовмаш" - ПАТ "Азовелектросталь" - неодноразово отримувало кредити у "ВТБ Банку" та "Альфа-Банку", закладаючи нерухоме майно ПАТ "Полтавхіммаш". І коли підприємство не виконало своїх кредитних зобов'язань, то майно «Полтавхіммашу» було виставлене на продаж. Загальний борг "Азовмашу" перед "ВТБ Банком" склав 141,8 млн доларів, а перед "Альфа-Банком" - 12 млн доларів.



З 2019 року частину майна «Полтавхіммашу» було виставлено на аукціон через державну систему СЕТАМ. Продаж майна двічі зривався через відмову потенційних учасників щодо сплати гарантійного внеску.



На початку 2020 року головний виробничий корпус заводу придбала група компанії «ТАС», власником якої є Сергій Тігіпко. Компанія викупила 56,5 тис. м2 промислового приміщення за 34 млн грн.



У грудні 2021 року та на початку 2022 року на аукціон виставили інші корпуси заводу з прилеглим майном, розбивши нерухомість на три лоти: За борги групи "Азовмаш" потужність заводу "Полтавхіммаш" виставляють на аукціон. Два роки тому групі "ТАС" Сергія Тігіпка було продано головний виробничий корпус площею 56 тис. м2. На черзі — решта корпусів загальною площею понад 80 тис. м2Завод «Полтавхіммаш» був збудований у 60-х роках минулого століття. Підприємство випускало великогабаритне емальоване обладнання для хімічної промисловості. У 90-х роках завод був приватизований і до 2001 року ВАТ "Полтавахіммаш" було практично доведено до банкрутства. У 2004 році власники заводу перепрофілювали підприємство на випуск залізничних вагонів-цистерн для транспортування зріджених вуглеводневих газів – пропану, бутану та їхніх сумішей. З 2006 року підприємство увійшло до промислової групи «Азовмаш» із головним офісом у Маріуполі.У 2014-2016 роках фінансовий стан холдингу "Азовмаш" погіршився через втрату ринку збуту в країни СНД. Щоб продовжити роботу, підприємство брало великі кредити в банках. За оцінками експертів, загальна кредитна заборгованість підприємств групи у 2016 році перевищувала $700 млн.Одне з ключових підприємств групи "Азовмаш" - ПАТ "Азовелектросталь" - неодноразово отримувало кредити у "ВТБ Банку" та "Альфа-Банку", закладаючи нерухоме майно ПАТ "Полтавхіммаш". І коли підприємство не виконало своїх кредитних зобов'язань, то майно «Полтавхіммашу» було виставлене на продаж. Загальний борг "Азовмашу" перед "ВТБ Банком" склав 141,8 млн доларів, а перед "Альфа-Банком" - 12 млн доларів.З 2019 року частину майна «Полтавхіммашу» було виставлено на аукціон через державну систему СЕТАМ. Продаж майна двічі зривався через відмову потенційних учасників щодо сплати гарантійного внеску.На початку 2020 року головний виробничий корпус заводу придбала група компанії «ТАС», власником якої є Сергій Тігіпко. Компанія викупила 56,5 тис. м2 промислового приміщення за 34 млн грн.У грудні 2021 року та на початку 2022 року на аукціон виставили інші корпуси заводу з прилеглим майном, розбивши нерухомість на три лоти:

Адміністративний корпус має площу 8,3 тис. м2. Стартова ціна лота – 29,2 млн грн.

Нежитлові будівлі та споруди загальною площею 35,6 тис. м2. Стартова ціна – 29,4 млн грн.

Нежитлові будівлі та будівлі загальною площею 39,6 тис. м2. Стартова ціна – 32,3 млн грн.

Стартова вартість усіх корпусів складає 91 млн грн. Загальна площа землі, на якій розташовані ці корпуси, – 26 га. В одному лоті, крім головного корпусу, на аукціон виставляють гаражі, контори, вбиральні, котельні та інші приміщення на території заводу. Загалом на продаж виставлено понад три десятки будівель.



Виставлені на аукціон корпуси знаходяться у власності ПрАТ "Полтавхіммаш", директором якого є Олександр Верещак.



Із загальнодоступної звітності відомо, що ПрАТ «Полтавхіммаш» станом на 1 грудня 2021 року має податковий борг 16,3 млн грн. За словами фахівців у галузі, завод продовжує виробляти деяку продукцію, але підприємство перебуває у тяжкому фінансовому стані. Завод навіть не сплачує місту за оренду комунальної землі під корпусами.



Щодо головного корпусу, який викупив Сергій Тігіпко, то ним володіє ТОВ «ТАС Хіммаш», що має статутний капітал у розмірі 42,4 млн грн. Директором підприємства є колишній заступник голови Полтавської ОДА Олександра Удовіченка та екскерівник обласної організації партії "Сильна Україна" Віктор Шадчнев.

За словами адміністрації підприємства, у викупленому корпусі «Полтавхіммаш» уже рік виробляють продукцію, яку незабаром представлять громадськості. Безпосередньо виробництвом займається юридична особа ТОВ „Полтаввагон”, бенефіціаром якого є Сергій Тігіпко.



Також заводом володіли юридичні особи ТОВ «Торговий дім «Полтавхіммаш» та ТОВ «Полтавахіммаш». Діяльність першого підприємства припинено 11 листопада 2020 року, а другого - 11 травня 2021 року.



На цьому етапі відбувається процес продажу всього майна заводу «Полтавхіммаш». Компанія "ТАС" планує викупити інші корпуси та відновити на заводі повноцінне виробництво залізничних вагонів-цистерн. Враховуючи, що Кременчуцький сталеливарний завод, яким також володіє "ТАС", постачає сировину для заводу "Полтавахіммаш", таке поглинання виглядає логічним.